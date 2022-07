Marmolada: esperti, escursioni alta quota solo in primavera

(ANSA) - BOLZANO, 05 LUG - In alcune zone delle Alpi le escursioni in alta montagna in futuro potranno essere effettuate solo in primavera, quando il manto nevoso è ancora più compatto e le temperature più basse. Lo sostiene Thomas Wanner del Club alpino austriaco in un'intervista al quotidiano Dolomiten. Da alcuni anni - fa presente Wanner - le guide alpine locali non offrono più la scalata d'estate del Pan di Zucchero, una vetta di 3.507 metri sul confine tra il Tirolo austriaco e l'Alto Adige, e sul Grossglockner, la vetta più alta dell'Austria con 3.798 metri, la via normale è stata spostata.

"Il vero problema - spiega Marco Gabl, un altro esperto del Oeav - è la ritirata del permafrost, "il collante delle Alpi", che fa aumentare il rischio caduta sassi. Per questo motivo regolarmente viene interdetto l'accesso al Monte Cervino".

(ANSA).