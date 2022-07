Gb: governo Johnson a pezzi, due ministri lasciano

Nel Regno Unito il governo di Boris Johnson va in pezzi travolto dallo scandalo Pincher: due ministri lasciano. Dopo il titolare della Sanità, Sajid Javid, si è dimesso pure il cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak, numero due di fatto della compagine Tory e responsabile della politica economica. Lo scontento deflagra così dopo le accuse rivolte al premier di aver mentito sul passato di Chris Pincher, un suo fedelissimo costretto a dimettersi da deputy chief whip la settimana scorsa per aver palpeggiato in un gentlemen club frequentato da Tory due uomini, fra cui un collega deputato. Il tentativo del premier di giustificarsi dicendo di aver inizialmente dimenticato d'essere stato messo al corrente oltre due anni fa dei sospetti su episodi analoghi, prima di promuovere Pincher, non ha convinto il titolare della Sanità, Sajid Javid, che si è dimesso dicendo di non poter "più servire in buona coscienza in questo governo". A stretto giro anche Sunak ha comunicato la sua decisione.