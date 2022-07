Casellati in Algeria per 60esimo anniversario Indipendenza

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - Il Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, è oggi in Algeria per partecipare in rappresentanza del Capo dello Stato alle celebrazioni del 60° anniversario dell'indipendenza della Repubblica democratica e popolare di Algeria.

'"La mia presenza ha voluto sottolineare i profondi legami di amicizia e collaborazione tra i nostri due Paesi", afferma il Presidente Casellati. "Sono rimasta molto colpita dalla calorosa accoglienza del Presidente Tebboune che, nel ricordare la recente visita di Stato in Italia, ha sottolineato come Italia e Algeria siano un unico grande Paese", aggiunge il Presidente Casellati, che conclude, a margine della visita "Del resto, Italia e Algeria possono fare molto insieme per la stabilità politica ed economica del Mediterraneo". (ANSA).