Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,87%)

(ANSA) - TOKYO, 05 LUG - La Borsa di Tokyo consolida i guadagni in avvio di contrattazioni, orfana delle piazze azionarie Usa dopo la festività di ieri del 4 luglio e in attesa delle indicazioni macroeconomiche odierne in Giappone e Cina dall'industria manifatturiera.

In apertura il Nikkei avanza dello 0,87% a quota 26.382,08, con un guadagno di 228 punti. Sul fronte valutario lo yen torna a indebolirsi sul dollaro, trattando a 135,90, e sull'euro, a 141,80. (ANSA).