Zelensky, ricostruzione Ucraina è missione del mondo democratico

(ANSA) - BRUXELLES, 04 LUG - "La guerra della Russia non è solo una mossa per prendere la nostra terra ma è una sfida al sistema europeo: vuole provare che l'Europa è debole e che non può difendere i propri valori". Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky nel corso della Conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina, che si tiene a Lugano.

"La ricostruzione dell'Ucraina non è dunque solo un fatto locale ma la missione di tutto il mondo democratico", ha aggiunto. (ANSA).