Marmolada: identificati tre italiani tra le vittime

(ANSA) - CANAZEI, 04 LUG - Ci sono tre vittime italiane identificate in seguito al crollo di un seracco sulla Marmolada in Trentino. Una di esse è originaria della provincia di Vicenza - da qui proveniva una comitiva di 4 persone, le altre 3 mancanti all'appello - l'altra della provincia di Treviso; sono entrambi guide alpine. Anche una terza persona identificata sarebbe veneta. Tra i dispersi inoltre, che al momento sarebbero una ventina, ci sarebbe anche un uomo sui 50 anni di Alba di Canazei. Intanto sui social è comparso in queste ore un selfie che riprende sulla vetta, prima del distacco del seracco, uno dei vicentini dispersi, Filippo Bari, di 27 anni. (ANSA).