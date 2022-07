Draghi atterrato a Verona, in arrivo a Canazei

(ANSA) - CANAZEI, 04 LUG - Il presidente del Consiglio Mario Draghi è atterrato poco fa a Verona e si sposterà ora, in elicottero, per raggiungere Canazei, dove si farà il punto sulla tragedia della Marmolada. Lo ha riferito ai giornalisti il presidente del Veneto, Luca Zaia, anch'egli a Canazei assieme ai colleghi delle province autonome di Trento e Bolzano. L'incontro con Draghi è in programma nella sede dei vigili del fuoco. , (ANSA).