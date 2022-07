Calenda, sceneggiate minacce crisi Conte e Salvini

(ANSA) - PERUGIA, 04 LUG - Sono "sceneggiate" le minacce di crisi di Governo di Giuseppe Conte e Matteo Salvini per il leader di Azione Carlo Calenda. "Ieri l'ha fatto Conte, oggi lo fa Salvini, si palleggiano a giorni alterni la minaccia della crisi di governo" ha affermato a Perugia parlando con i giornalisti prima della presentazione del suo nuovo libro. "E lo fanno mentre c'è la guerra, l'inflazione e ogni tipo di tragedia e ovviamente non si può far cadere il governo" ha poi aggiunto.

(ANSA).