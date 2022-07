Argentina, Silvina Batakis nuovo ministro dell'Economia

(ANSA) - BUENOS AIRES, 04 LUG - E' la 53enne Silvina Batakis la nuova ministra dell'Economia dell'Argentina. Ex responsabile dell'Economia per la provincia di Buenos Aires e membro della corrente peronista, la Batakis è stata nominata dal presidente Alberto Fernandez dopo le dimissioni a sorpresa sabato di Martin Guzman.

Il capo dello Stato aveva svolto per tutta la giornata le consultazioni per trovare un sostituto per Guzman, artefice dell'accordo di marzo sulla ristrutturazione del debito argentino concluso lo scorso marzo. Acclamato per aver salvato l'Argentina, la terza economia più grande dell'America Latina, dall'insolvenza, Guzman era a favore di una transizione graduale verso bilanci in pareggio. Ma è stato regolarmente osteggiato dall'ala sinistra della coalizione di governo.

Nell'importante provincia di Buenos Aires (15 milioni di abitanti), Batakis era il ministro dell'Economia dell'allora governatore Daniel Scioli, ex vicepresidente dell'ex capo di stato Nestor Kirchner e vicino all'attuale vicepresidente Cristina Kirchner. La nomina di appare in questo senso come un segnale del crescente peso del campo kirchnerista nella coalizione di centrosinistra al potere. Oltre agli impegni verso l'Fmi, Batakis dovrà far fronte a un'inflazione cronica, al 29,3% sui primi cinque mesi del 2022 e del 60,7% sugli ultimi 12 mesi. (ANSA).