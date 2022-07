Australia:32mila evacuati per inondazioni a Sidney, un morto

(ANSA) - ROMA, 03 LUG - Non si ferma l'allarme a Sidney per le piogge torrenziali: sono stati emessi più di 40 ordini di evacuazione, che interessano circa 32.000 persone. A descrivere la situazione il Sidney Morning Heral che riporta anche che un uomo è morto dopo che il suo kayak si è capovolto nel fiume Parramatta.

Le autorità stanno invitando la popolazione ad evitare domani spostamenti non essenziali. (ANSA).