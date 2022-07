Leonardo, a PZL-Świdnik un contratto da 1,76 mld per 32 Aw1

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - PZL-Świdnik si è aggiudicata in Polonia un contratto del valore lordo di 1,76 miliardi di euro per 32 elicotteri multiruolo AW149 per le forze armate. La società, interamente controllata da Leonardo, agirà in qualità di prime contractor, realizzando una linea produttiva per gli elicotteri in Polonia con consegne nel periodo 2023-2029.

"L'ottenimento di questo contratto fornisce ulteriore prova del nostro impegno nello sviluppo costante delle capacità elicotteristiche e della supply chain locale, con importanti ritorni per l'industria degli elicotteri in Polonia, considerata strategica", commenta l'a.d di Leonardo Alessandro Profumo.

PZL-Świdnik realizzerà una linea di produzione locale per i nuovi elicotteri. Leonardo - spiega l'azienda - farà quindi ulteriori investimenti nello stabilimento polacco in aggiunta a quelli complessivamente pari a circa un miliardo di euro già effettuati dal 2010, che ha significativamente rafforzato la competitività e le capacità industriali di PZL-Świdnik. Questo - viene evidenziato da Leonardo - fornisce un importante contributo all'industria aeronautica e della difesa polacca, con la realizzazione di produzione locale, base logistica e complete capacità di supporto tecnico per gli AW149 del Ministero della Difesa polacco, in linea con gli impegni di Leonardo e PZL-Świdnik volti ad assicurare ritorni industriali per la Polonia". (ANSA).