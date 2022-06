Operaio cade da ponteggio e muore in centro Roma

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Incidente mortale sul lavoro a Roma.

Questa mattina intorno alle 9.15 un operaio è caduto, morendo sul colpo, da un ponteggio in via Boncompagni, non lontano da via Veneto. In base ad una prima ricostruzione l'uomo sarebbe caduto mentre si trovava sulla struttura per ragioni ancora da accertare. A nulla è servito l'intervento degli operatori del 118. Sul posto anche la polizia che sta effettuando le prime verifiche. (ANSA).