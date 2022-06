Covid:94.165 contagi,60 morti. Tasso schizza al 26,36

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Sono 94.165 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 83.555. Le vittime sono invece 60, in lieve calo rispetto alle 69 di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 357.210 tamponi con il tasso di positività schizza al 26,36%, rispetto all'11,6% di ieri. Sono invece 248 pazienti ricoverati in terapia intensiva, 11 in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 37. I ricoverati nei reparti ordinari sono 6.254, ovvero 219 in più rispetto a ieri.

Gli attualmente positivi sono 835.213, quindi 61.763 in più rispetto a ieri. In totale sono 18.438.877 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 168.294. I dimessi e i guariti sono 17.435.370, con un incremento di 33.632. (ANSA).