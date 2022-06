Covid: Xi, politica tolleranza zero fino a vittoria finale

(ANSA) - PECHINO, 29 GIU - La Cina manterrà la linea della politica della 'tolleranza zero al Covid' fino alla "vittoria finale", malgrado i contraccolpi all'economia dovuti ai lockdown draconiani. Lo ha detto il presidente Xi Jinping, assicurando che la pandemia è "un grande test" e giustificando le linee rigide introdotte a livello centrale. "E' meglio influenzare temporaneamente un po' lo sviluppo economico che danneggiare la vita e la salute delle persone, in particolare per proteggere anziani e bambini", ha detto Xi, nel resoconto dell'agenzia Xinhua, nella visita di ispezione a Wuhan, il capoluogo dell'Hubei dove a fine 2019 è emerso il Covid-19. (ANSA).