Luna: lanciato Capstone, satellite apripista per Artemis

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - In ritardo di mesi per colpa della pandemia prima e di verifiche tecniche poi, è stata lanciata dalla Nuova Zelanda la missione Capstone della Nasa, con il primo veicolo spaziale destinato a esplorare l'orbita prevista per il Lunar Gateway, la futura stazione spaziale che farà da 'ponte' per gli astronauti in viaggio tra la Terra e la Luna nell'ambito del programma Artemis.

Il satellite pioniere, grande quanto un forno a microonde del peso di 25 chili, è stato lanciato con un razzo Electron della compagnia Rocket Lab, alla sua prima missione oltre l'orbita bassa terrestre. (ANSA).