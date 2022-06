M5s: Grillo ai parlamentari, no a deroghe ai due mandati

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Beppe Grillo non vuole deroghe al limite dei due mandati. Questo è in sostanza il pensiero espresso dal garante del M5s secondo quanto conferma chi ha partecipato a una delle riunioni organizzate con i parlamentari del Movimento alla Camera. Grillo, spiegano fonti parlamentari, ha chiarito che quello per lui è un principio fondante. (ANSA).