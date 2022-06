Usa, Biden firma oggi la legge per la stretta sulle armi

(ANSA) - WASHINGTON, 24 GIU - Il presidente americano Joe Biden firma oggi la legge bipartisan per una stretta sulle armi, approvata ieri e l'altroieri da Senato e Camera, prima di partire per la Germania e la Spagna dove parteciperà ai vertice del G7 e della Nato. Lo riferisce la Casa Bianca. Dopo aver firmato, alle 8.30 ora locale (le 14.30 in Italia), Biden farà delle dichiarazioni dalla Roosevelt Room. (ANSA).