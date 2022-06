Filorussi, 'combattimenti per le strade' a Lysychansk

(ANSA) - MOSCA, 25 GIU - Si intensificano gli scontri tra russi e ucraini nel Lugansk. I separatisti filo-Mosca hanno annunciato che a Lysychansk si "combatte per le strade". La città gemella di Severodonetsk sulla sponda opposta del fiume Donets, è considerata dai russi un obiettivo strategico per conquistare l'intera regione.

"La milizia popolare della Repubblica popolare di Lugansk e l'esercito russo sono entrati nella città di Lysychansk", ha detto su Telegram un rappresentante dei separatisti filo-russi, il tenente colonnello Andrei Marochko. "Alcune parti della città sono già stati prese. Adesso ci sono combattimenti per le strade", ha aggiunto. Ieri Kiev aveva ordinato alle truppe ucraine di ritirarsi dalla città gemella di Severodonetsk, perché ormai non poteva essere più difesa. (ANSA).