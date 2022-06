Borrell in Iran, colloqui sul nucleare riprenderanno a breve

(ANSA) - TEHERAN, 25 GIU - I colloqui sul nucleare iraniano riprenderanno nei prossimi giorni: lo ha detto l'alto rappresentante per politica estera dell'Ue, Josep Borrell, oggi in visita a Teheran.

"La mia visita a Teheran ha un obiettivo principale: dare nuovo slancio ai negoziati e riportare in carreggiata l'accordo nucleare Jcpoa", ha scritto Borrell su Twitter. "Da quando ho messo in pausa i colloqui di Vienna, sono passati tre mesi.

Dobbiamo interrompere l'attuale dinamica di escalation e accelerare il nostro lavoro. Dobbiamo chiudere l'accordo ora.

Nell'incontro con il Ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir-Abdollahian abbiamo concordato la ripresa dei negoziati tra Iran e Stati Uniti nei prossimi giorni, facilitati dal mio team, per risolvere le ultime questioni in sospeso. Le nostre relazioni bilaterali hanno un enorme potenziale, ma senza un Jcpoa funzionante non possiamo sviluppare pienamente le nostre relazioni. Ho anche sollevato questioni urgenti come la sconcertante detenzione di cittadini europei in Iran e ho chiesto il loro rilascio", ha aggiunto.

"L'Ue ha deciso di offrire ai Paesi del golfo una cooperazione più profonda, per la sicurezza, il digitale, la transizione verde e il commercio - ha aggiunto Borrell -. E non posso immaginare la regione senza l'Iran, perché siete fondamentali per la stabilità della regione. Come Ue vogliamo rafforzare le nostre relazioni bilaterali perché sono convinto che abbiamo un grande potenziale: le nostre economie sono complementari, siamo grandi mercati, possiamo fare molto sul gas e il petrolio. Ecco perché abbiamo bisogno dell'accordo sul nucleare". (ANSA).