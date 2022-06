Piazza Affari rimbalza dai minimi 2021, chiude a +2,33%

(ANSA) - MILANO, 24 GIU - Piazza Affari chiude la seduta in forte rialzo, in scia alla corsa delle Borse europee e di Wall Street. L'indice Ftse Mib ha chiuso in progresso del 2,33% a 22.119 punti, rimbalzando dai minimi da gennaio 2021 a cui era sceso ieri. (ANSA).