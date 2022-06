Petruzzelli, 'artisti russi vittime stupidità dei politici'

(ANSA) - BARI, 24 GIU - "Gli artisti russi continueranno a venire, noi ci occupiamo di arte, non di altro. Gli artisti spesso sono vittime della stupidità dei politici". Lo ha detto il sovrintendente della Fondazione Teatro Petruzzelli di Bari, Massimo Biscardi, durante la presentazione della Stagione d'Opera e Balletto e la Stagione Concertistica 2023.

"Il concetto è semplice - ha spiegato - non è che noi non siamo da nessuna parte, noi siamo dalla parte degli ucraini e della libertà di un Paese di scegliere il proprio destino, però gli artisti, quelli russi, secondo me sono vittime loro stessi della situazione". (ANSA).