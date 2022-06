Afghanistan: medici, molti bimbi tra oltre 1.000 morti del sisma

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Tra le oltre mille vittime del devastante terremoto che ha colpito l'Afghanistan ci sono molti bambini. E' quanto affermano i medici del Paese alla Bbc online.

Al momento, le forti piogge che si sono abbattute nelle aree colpite dal sisma di magnitudo 6.1 nel sud-est, - con almeno 1.500 feriti -, stanno ostacolando il lavoro dei soccorritori, mentre il servizio di comunicazioni ha subito delle interruzioni. Le autorità talebane hanno chiesto un maggiore impegno relativo agli aiuti internazionali. "Non riusciamo ad arrivare in alcune zone", ha detto uno dei portavoce.

L'Onu è fra le organizzazioni impegnate a portare aiuti nella zona remota di Paktika, la più colpita dal sisma. Sopravvissuti hanno raccontato di aver visto i loro villaggi completamente rasi al suolo vicino all'epicentro del terremoto, strade danneggiate e pali elettrici spazzati via. Si teme che il numero delle vittime possa salire mano a mano che passano le ore perché molti sono rimasti intrappolati sotto le macerie delle proprie case. (ANSA).