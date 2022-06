Vertice Ue: bozza, causa guerra crescono prezzi e incertezza

(ANSA) - BRUXELLES, 22 GIU - L'aggressione della Russia contro l'Ucraina sta facendo aumentare i prezzi dell'energia, delle materie prime e degli alimenti ed è causa di una crescente incertezza, tutti fattori che stanno rallentando la crescita ed esacerbando le pressioni inflazionistiche. E' quanto si legge nella bozza di conclusioni dell'Eurosummit in programma venerdì a Bruxelles.

Nel documento si ribadisce però che le economie restano solide grazie alle azioni intraprese a livello dell'Ue, dell'Eurozona e dei singoli Paesi. E si invita a fare passi in avanti per il completamento dell'Unione bancaria e del mercato dei capitali. (ANSA).