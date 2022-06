Usa:ufficio turistico per Stonewall Ny, monumento nazionale Lgbt

(ANSA) - NEW YORK, 22 GIU - Dal 2024 lo Stonewall di New York, il primo monumento nazionale Usa dedicato ai diritti e alle battaglie della comunità Lgbt+, avrà un ufficio turistico.

Lo scrive il New York Times. Si tratta del primo ufficio turistico all'interno del circuito dei parchi nazionali ad essere dedicato alla storia Lgbtq+ e alle rivolte del 1969 che partirono dallo Stonewall Inn, bar e nightclub nel West Village, spianando la strada alla nascita del movimento Lgbt. La struttura sarà collocata all'interno di uno spazio attualmente vuoto accanto allo StoneWall Inn, dichiarato monumento nazionale nel 2016 dall'allora presidente degli Stati Uniti Barack Obama.

L'ufficio turistico sarà finanziato completamente da donazioni e la posa della prima pietra avverrà il prossimo 24 giugno, due giorni prima del Pride che torna a New York dopo due anni.

(ANSA).