Segre,bene tracce maturità e ok a documento contro odio

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Ok unanime dalla commissione presieduta da Liliana Segre al documento finale l'indagine conoscitiva sulla natura, cause e sviluppi recenti del fenomeno dei discorsi d'odio. "E' stato molto importante che questo documento sia stato votato all'unanimità". E' il commento della senatrice a vita appena uscita dalla commissione dove al voto è seguito un lungo applauso. "La combinazione che nelle tracce della maturità ci sia la mia persona proprio oggi - sottolinea - mi è sembrata vincente, visto che io combatto contro le ingiustizie in prima persona". "Sarà interessante vedere come si svilupperanno questi temi e quanti lo sceglieranno". (ANSA).