Letta, campo largo? Sono sereno, non si parte da alleanze

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - "Sono molto chiaro e, abbastanza sereno, il tema di fondo è questo. Noi, Partito democratico, abbiamo una grande responsabilità, l'avevamo all'inizio e l'abbiamo ora: mettere in campo un'idea di Italia per i prossimi cinque anni. Dobbiamo poi condividerla con gli alleati. Rifiuto l'idea che si debba partire dalle alleanze, per questo ho parlato di campo". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta, ospite della puntata di Porta a porta in onda questa sera su Rai1, alla luce della scissione fra M5s e Ipf. (ANSA).