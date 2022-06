Ucraina: in corso Consiglio nazionale M5s su risoluzione

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - È in corso su zoom una riunione del Consiglio nazionale del M5s, convocata d'urgenza per affrontare gli ultimi nodi della trattativa fra governo e maggioranza sulla risoluzione relativa alle comunicazioni che il presidente del Consiglio Mario Draghi terrà nell'Aula del Senato questo pomeriggio in vista del prossimo Consiglio Ue. A quanto si apprende, per il M5s lo scoglio è rappresentato dal coinvolgimento del Parlamento su ogni passaggio relativo alla fornitura di armi all'Ucraina. Secondo alcune fonti parlamentari, il punto di caduta potrebbe trovarsi con un riferimento "sfumato" sulla consultazione delle Camere. (ANSA).