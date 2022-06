M5s:Sibilia,critici in regola con il taglio dello stipendio?

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - "Da tre giorni si parla di atlantismo: mai messo in discussione. Piuttosto mi chiedo se stiamo tutti rispettando le regole del M5S. Siamo tutti in regola con il taglio dello stipendio parlamentare come promesso ai cittadini? Ha diritto di critica chi rispetta le regole". E' quanto scrive su Twitter il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia. (ANSA).