Leonardo: Drs incorpora Rada e va in Borsa a Ny e Tel Aviv

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Leonardo "comunica che la controllata statunitense Leonardo Drs e Rada Electronic Industries", quotata al Nasdaq, "hanno firmato un accordo vincolante per la fusione di Rada in Leonardo DRS e automatica quotazione di quest'ultima".

"Come promesso, abbiamo focalizzato il portafoglio di Leonardo Drs e ora stiamo rafforzando Drs con Rada nei core business strategici, con ulteriore potenziale di crescita, espansione dei margini e opportunità nel gruppo Leonardo", commenta l'a.d. di Leonardo, Alessandro Profumo, annunciando la fusione di Drs in Rada. "Abbiamo concordato un'operazione di fusione all-stock, cogliendo anche l'opportunità di quotare Drs nell'attuale contesto di volatilità dei mercati, realizzando così quanto prospettato lo scorso anno".

Leonardo DRS - questi i contenuti dell'operazione - acquisirà il 100% del capitale sociale di RADA in cambio dell'assegnazione a favore degli attuali azionisti di RADA del 19,5% circa nella Leonardo DRS di cui Leonardo, tramite la propria controllata statunitense Leonardo Holding, continuerà a possedere l'80,5%.

Al perfezionamento dell'operazione, previsto entro la fine del corrente anno, Leonardo DRS sarà quotata sia al NASDAQ che al TASE (borsa di Tel Aviv) con il simbolo DRS. (ANSA).