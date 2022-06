Incidente lavoro a Bracco Imaging, 2 feriti di cui 1 gravissimo

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - Due feriti, di cui uno in condizioni gravissime: è il bilancio di un incidente sul lavoro, avvenuto la scorsa notte verso l'1.30, alla Bracco Imaging di Cesano Maderno, in Brianza. Un lavoratore, un uomo di 52 anni, ha riportato ustioni da iodio sul 90% del corpo ed è stato trasportato al Centro specializzato dell'ospedale di Niguarda, l'altro sul 10%. Lo ha reso noto il 118 La Bracco Imaging è specializzata nella produzione di principi farmaceutici attivi, utilizzati per produrre i mezzi di contrasto per Raggi-X e risonanza magnetica. La ricostruzione di quando accaduto ai due dipendenti dell'azienda, entrambi cinquantenni con esperienza, è ancora al vaglio degli inquirenti. Non è chiaro se il contatto con lo iodio sia avvenuto per un malfunzionamento di un macchinario o per errore umano. (ANSA).