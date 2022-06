Francia, consenso totale in Ue sulla candidatura di Kiev

(ANSA) - BRUXELLES, 21 GIU - "Abbiamo osservato un consenso totale sulla questione dello status di paese candidato all'Ue per l'Ucraina". Lo ha detto Clément Beaune, ministro francese agli affari europei al termine del consiglio affari generali.

"Ora sarà dibattuta dai leader ma al nostro livello l'unità europea resta una realtà", ha aggiunto.

"Ma non si tratta di membership immediata, sarà un percorso lungo, ecco perché l'idea della comunità politica europea: questa mattina abbiamo discusso alcune possibili modalità ma sarebbe complementare, non si sostituisce alla piena membership", ha aggiunto. (ANSA).