Ucraina: Salvini, su risoluzione governo non rischia

(ANSA) - MILANO, 20 GIU - Per la risoluzione sulle armi all'Ucraina "lavoriamo per unire e parlare di pace". E il governo non rischia quantomeno "per la Lega. Sarebbe un problema se passasse giugno senza il decreto benzina e il decreto siccità". Così il leader della Lega Matteo Salvini a margine di un comizio a Magenta, nel milanese in vista della discussione di domani in Parlamento.

"Non commento i 'se' né i litigi dei 5Stelle", ha aggiunto Salvini smarcandosi poi dalla riunione sul tema convocata per oggi pomeriggio: "Ho delegato i capigruppo - ha concluso - mi piace delegare la risoluzione dei problemi ad altri". (ANSA).