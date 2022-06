Lituania, a Kaliningrad stiamo solo applicando le sanzioni

(ANSA) - LUSSEMBURGO, 20 GIU - "La Lituania non sta facendo nulla di strano a Kaliningrad, e non è la prima volta che dalla Russia arrivano queste accuse. Semplicemente dal 17 di giugno sono entrare in vigore le sanzioni e noi le stiamo applicando seguendo le linee guida della Commissione". Lo ha detto il ministro degli Esteri lituano Gabrielius Landsbergis a margine consiglio affari esteri in Lussemburgo a proposito del 'blocco' verso l'exclave russa. "Non tutti i beni sono colpiti dalle sanzioni, circa il 50% è sulla nostra lista di transito", ha precisato. (ANSA).