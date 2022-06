Spagna: Andalusia, maggioranza assoluta Pp, Vox non sfonda

(ANSA) - MADRID, 19 GIU - Il Partito Popolare vincerebbe nettamente le regionali in Andalusia (Spagna), ottenendo tra 3 e 6 seggi in più dei 55 che garantiscono la maggioranza assoluta, mentre l'estrema destra di Vox crescerebbe di appena 1-3 seggi rispetto ai 12 che detiene attualmente: è quanto indica l'exit poll di Gad3 per la televisione pubblica spagnola, Tve. Andrebbe incontro a una sconfitta, invece, il Partito Socialista del premier Pedro Sánchez , che perderebbe dai 3 ai 7 degli attuali 33 seggi. (ANSA).