Ucraina: Letta, evitare divisioni in Parlamento

(ANSA) - MONZA, 17 GIU - "Il voto di martedì e di mercoledì sia un voto sostanzialmente di fiducia al presidente del Consiglio e al Governo e gli dia il sostegno in questo momento necessario da parte del Parlamento, cercando di evitare divisioni che in questo momento sarebbero poco comprensibili". È l'appello del segretario del Pd, Enrico Letta, a Monza per sostenere il candidato sindaco dì centrosinistra, Paolo Pilotto.

"La visita di ieri di Draghi con Scholz e Macron ha oggettivamente cambiato il quadro, nel senso che l'Italia è diventata insieme a Francia e Germania l'Europa. Tutti i media internazionali hanno parlato di quella visita come dell'Europa che va a Kiev. Questo, secondo me, responsabilizza di più il nostro Paese".

Per il segretario, "c'è la volontà da parte di tutti in Parlamento di spingere che il dibattito vada nella direzione delle parole di Draghi di ieri. Ieri Draghi ha insistito tantissimo con Macron e Scholz sulla parola pace, sul fatto che quella visita è un impegno su cui l'Europa spinge per la pace.

Adesso è importante prendere atto di questo salto che l'Italia ha fatto con la visita di ieri e l'Europa e far di tutto affinché il dibattito di martedì e mercoledì sia un dibattito che dà forza a questo posizionamento più forte oggi dell'Italia, che aiuta l'Europa e, quindi, l'Ucraina". (ANSA).