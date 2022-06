Putin, la Russia accoglie invito Onu a dialogo su grano

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - la Russia "accoglie con favore l'invito dell'Onu per il dialogo sulla sicurezza alimentare". Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin nel suo intervento allo Spief a San Pietroburgo, citato da Ria Novosti.

"La Russia - ha aggiunto Putin - non ostacola la fornitura di grano ucraino al mercato mondiale, non abbiamo minato i loro porti". (ANSA).