Cremlino, bene Macron, serve una soluzione diplomatica

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Il presidente russo Vladimir Putin appoggia la posizione del presidente francese Emmanuel Macron su una soluzione politico-diplomatica in Ucraina. Lo afferma il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in un'intervista a Izvestia, come riporta la Tass. "Apprezziamo molto queste qualità (di Emmanuel Macron, ndr). Nonostante le differenze di fondo esistenti, Macron ha seguito coerentemente questa strada, che anche il presidente approva", ha aggiunto Peskov. (ANSA).