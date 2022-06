Verona: Fdi a dirigenti locali, ora unità c. destra

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - "In vista del ballottaggio di Verona i vertici nazionali di Fratelli d'Italia, analogamente a quanto dichiarato per le altre città impegnate nel secondo turno elettorale, hanno dato mandato a tutta la classe dirigente di FDI veronese e veneta, di adoperarsi in ogni modo affinché si determini nella migliore forma possibile, la sostanziale unità delle forze politiche di centrodestra, che è quanto auspicano tutti gli elettori alternativi alla sinistra". E' quanto comunica in una nota Fratelli d'Italia. (ANSA).