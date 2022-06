Turchia: arrestati 16 giornalisti di media curdi

(ANSA) - ISTANBUL, 16 GIU - Sedici giornalisti al lavoro con media filo curdi sono stati arrestati dopo un fermo di polizia di 8 giorni presso il dipartimento dell'antiterrorismo a Diyarbakir, nel sudest della Turchia. Lo fa sapere l'organizzazione turca per la libertà di espressione Media and Law Studies Association (Mlsa) secondo cui sono stati rilasciati in libertà condizionata quattro reporter che, come gli altri 16, erano stati catturati durante un raid delle forze dell'ordine presso le loro abitazioni l'8 giugno. Non è chiaro a partire da quali accuse il tribunale abbia deciso di convalidare l'arresto per i 16 giornalisti. (ANSA).