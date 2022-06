Siccità, la Lombardia chiederà stato di emergenza

(ANSA) - MILANO, 16 GIU - "Chiederemo sicuramente lo stato di emergenza" E' quanto ha detto oggi il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, parlando del tema siccità.

"C'è già stata una richiesta a livello parlamentare della Lombardia. Penso sia una richiesta che andrà fatta congiuntamente - ha aggiunto il governatore - perché è una situazione drammatica per la Lombardia, il Piemonte, l'Emilia Romagna ma anche il Veneto".

"È una situazione estremamente delicata. Oggi c'è un incontro tra l'assessore Sertori e i regolatori del servizio idroelettrico per cercare di concordare un rilascio maggiore di acqua", aggiunge Fontana dopo il campanello d'allarme lanciato nei giorni scorsi dall'Autorità distrettuale del Po sulla situazione di siccità in Piemonte e in Lombardia. "Sono preoccupato da parecchi mesi", ha aggiunto. (ANSA).