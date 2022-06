Letta incontra delegazione Parlamento di Kiev,pieno sostegno

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, ha incontrato una delegazione ufficiale del Parlamento ucraino. Lo rende noto il Pd. Al centro del colloquio, avvenuto questa mattina, l'evoluzione della guerra proprio nel giorno della visita a Kiev del presidente del consiglio Mario Draghi, del presidente francese Emmanuel Macron e del cancelliere tedesco Olaf Scholz. "Letta - viene spiegato - ha ribadito il profondo e sentito sostegno, suo personale e di tutta la comunità democratica, alla causa del popolo e del governo ucraino, confermando un appoggio senza ambiguità alle ragioni della resistenza. Sostegno e appoggio garantiti a maggior ragione in merito al processo di adesione di Kiev alla Unione Europea di cui si discuterà in occasione del prossimo Consiglio europeo". Presenti all'incontro, Oleksandr Kornienko, primo vicepresidente della Verkhovna Rada d'Ucraina; Andrii Kaniuka, consigliere del Primo vicepresidente della Verkhovna Rada d'Ucraina; Yaroslav Melnyk, Ambasciatore d'Ucraina in Italia e Oksana Amdzhadin, ministro consigliere dell'Ambasciata d'Ucraina in Italia; e Darya Volodina, deputata della Verkhovna Rada d'Ucraina. (ANSA).