Rolling Stones cancellano seconda data per positività Jagger

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Dopo aver annullato il concerto ad Amsterdam, a causa della positività al covid di Mick Jagger, i Rolling Stones sono costretti ad annunciare il rinvio anche della data di Berna, in Svizzera, prevista per il 17 giugno.

"I Rolling Stones sono profondamente dispiaciuti per questo rinvio - scrivono sulle loro pagine social - ma la sicurezza del pubblico, dei musicisti e di tutti i lavoratori deve avere la priorità". Nello stesso messaggio la band, al momento, conferma l'appuntamento del 21 giugno allo stadio San Siro: "Lo spettacolo milanese di martedì 21 giugno ci sarà e si svolgerà come programmato". (ANSA).