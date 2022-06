Mattarella, essere cittadini Europa passa per conoscenza

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - "Essere cittadini europei consapevoli e responsabili passa attraverso la conoscenza e queste giornate vi contribuiranno". Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella in un messaggio ad Andrea Ceccherini Presidente Osservatorio Permanente Giovani-Editori in occasione dello Young Factor.

"Porre ai responsabili di organismi finanziari della Ue il tema del rapporto tra valori della comunità e crescita delle attività finanziarie costituisce un significative momento del dialogo tra società civile, rappresentata dai giovani, e istituzioni", sottolinea Mattarella inviando "un saluto ai giovani partecipanti all' iniziativa Young Factor, che vedrà riuniti anche sei governatori di Banche centrali della Unione Europea, per un dialogo su economia e finanza. Interrogarli su quanto faranno per le sfide del nostro secolo, a favore del progresso delle giovani generazioni, sarà - afferma il Capo dello Stato - un esercizio utile". (ANSA).