Kiev, ricevuto il 10% delle armi chieste all'Occidente

(ANSA) - KIEV, 14 GIU - L'Ucraina ha ricevuto "circa il 10% delle armi" che ha chiesto ai suoi partner occidentali per combattere contro l'esercito russo. Lo ha affermato il ministero della Difesa ucraino.

"Delle armi di cui abbiamo bisogno, abbiamo ricevuto circa il 10%", ha detto alla televisione ucraina la viceministra della Difesa Anna Maliar. "Non importa quanti siano gli sforzi fatti dall'Ucraina, non importa quanto sia professionale il nostro esercito, senza l'aiuto dei partner occidentali non saremo in grado di vincere questa guerra", ha affermato Maliar secondo la quale "devono essere fissate scadenze (per le consegne) chiare", "perché ogni giorno di ritardo è un giorno in più contro la vita dei soldati ucraini, del nostro popolo". (ANSA).