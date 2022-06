Banche:a maggio tassi nuovi mutui salgono a poco sotto il 2%

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - A maggio i tassi sui nuovi mutui bancari salgono poco sotto il 2%, all'1,93% rispetto all'1,81% di aprile, tornando così ai livelli di febbraio 2019. E' quanto si ricava dal rapporto mensile Abi secondo cui a maggio 2021 erano pari all'1,4%. Il vice dg dell'associazione Gianfranco Torriero ha comunque ricordato come, negli ultimi anni, l'85% dei mutui è stato erogato a tasso fisso e non risentirà dei movimenti dei tassi di riferimento di queste settimane. E rallenta leggermente la crescita dei depositi bancari a maggioche hanno registrato na variazione tendenziale pari a +4,9% rispetto al +5,5% del mese precedente e al +6,2% di maggio 2021 "con un aumento in valore assoluto su base annua di 87 miliardi di euro, portando l'ammontare dei depositi a 1.861,7 miliardi" (ANSA).