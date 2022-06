Tony Award, 'Lehman Trilogy' miglior opera teatrale

'Lehman Trilogy' è la migliore opera teatrale ai Tony Award. La piece in tre atti di Stefano Massini è stata premiata durante la cerimonia per la 75ma edizione dei riconoscimenti considerati gli Oscar del teatro, che si è svolta nuovamente dopo due anni dalla pandemia a Radio City Hall a New York. L'opera dell'autore toscano, che ha debuttato nel 2015 al Piccolo di Milano, ripercorre 150 anni di storia su ciò che poi ha portato al collasso del gigante finanziario Lehman Brothers mettendo in scena i guasti del capitalismo americano.