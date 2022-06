Investito da auto del padre, muore bimbo due anni

(ANSA) - MESSINA, 13 GIU - Tragedia ieri sera dopo le 23 a Messina: un bambino di due anni è morto dopo essere stato travolto dall'auto del padre in un complesso condominiale di Bordonaro. Secondo una prima ricostruzione, la famiglia era tornata a casa a bordo della vettura. Il padre sarebbe sceso per aprire il garage. Pare che un altro dei bambini abbia involontariamente spostato il cambio, l'auto si sarebbe mossa travolgendo il bambino di due anni che era davanti la vettura.

L'impatto è stato fatale per la povera vittima. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che indagano coordinati dalla Procura di Messina. (ANSA).