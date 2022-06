Incidenti lavoro:operaio cade da ponteggio e muore a Mantova

(ANSA) - MANTOVA, 13 GIU - Un operaio è morto stamani in un incidente sul lavoro avvenuto a Mantova.

L'uomo è caduto attorno alle 9.30 da un ponteggio di un cantiere in via Pellegrino Salandri e ha riportato traumi e fratture. I sanitari che lo hanno soccorso sul posto, riferisce l'Areu, lo hanno trovato in arresto cardiaco e poco dopo l'uomo è morto.

Nel cantiere, oltre a un'ambulanza e a un'automedica, sono intervenuti le forze dell'ordine e i tecnici dell'Ats per ricostruire la dinamica dell'infortunio. (ANSA).