Incassi, sempre in vetta Jurassic World

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Saldo in vetta alla top ten dei film più visti del week end 'Jurassic World -Il Dominio', il capitolo conclusivo della saga giurassica per la regia di Colin Trevorrow con un incasso di 1.294.174 euro per un totale in due settimane di 5.230.937 euro. Al secondo posto 'Top Gun: Maverick' con Tom Cruise con 975.087 euro nel fine settimana (8.566.712 euro complessivi). New entry al terzo posto con l'arrivo di 'Jujutsu Kaisen 0 - The Movie' di Sung Hoo Park che vede il piccolo Yuta Okkotsu trasformarsi in uno spirito vendicativo dopo che la sua compagna di scuola Rika, a cui è legato da amore eterno, viene uccisa da un killer della strada, che ottiene in 4 giorni 629.750 euro.

Scende in quarta posizione 'Nostalgia' di Mario Martone con Pierfrancesco Favino che ottiene altri 114.207 euro per un totale di 1.100.252 euro in 3 settimane. Nuove entrate nella classifica Cinetel anche al sesto posto con 'The other side' di Tord Danielsson e Oskar Mellander dove la nuova vita di Shirin, del suo fidanzato Fredrik e di suo figlio Lucas si trasforma in un incubo, con 71.106 euro. E al settimo 'Il giorno più bello' che segna l'esordio nella regia di Andrea Zalone con protagonisti Paolo Kessisoglu nel ruolo di un wedding-planner dell'azienda di famiglia e Luca Bizzarri in quelli del suo amico Giorgio. Il film, remake del francese 'C'est la vie - Prendila come viene' di Éric Toledano e Olivier Nakache, ha incassato in 4 giorni 68.492 euro.

Scende dal quarto all'ottavo posto 'Doctor Strange nel Multiverso della Follia' con Benedict Cumberbatch ed Elizabeth Olsen che porta a casa 56.271 euro per un totale di 13.594.220 euro. Balza al nono 'Lo chiamavano trinità con 27.248 euro (27.384 totali). Chiude la top ten 'Sonic 2- Il film' con 22.523 euro che portano a 4.245.206 euro il totale.

Grande calo per il box office complessivo con un incasso nel week end di 3.481.889 euro, in discesa del -41% rispetto al fine settimana precedente. (ANSA).