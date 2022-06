Francia, coalizione Macron sopra a Melenchon solo del +0,09%

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Bisognerà attendere il secondo turno delle legislative in programma domenica per sapere se il presidente francese Emmanuel Macron potrà mantenere la maggioranza assoluta, dopo che ieri al primo turno la sua coalizione Ensemble! ha ottenuto il 25,75% dei voti: solo lo 0,09% in più dell'alleanza di sinistra raccolta intorno a Jean-Luc Melenchon (25,66%). L'astensione ha raggiunto un nuovo record storico, attestandosi al 52,49% (nel 2017 era stata del 51,3%). (ANSA).